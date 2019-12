sonnenklar.TV: Spendentag für Menschen mit Behinderung weltweit

München (Partnermeldung) – Bereits im letzten Jahr war der große sonnenklar.TV Spendentag mit insgesamt 165.333 Euro für Handicap International ein voller Erfolg. Diese Summe hat Europas größter Reisesender dank seiner über 1,3 Millionen Zuschauer noch einmal übertrumpft: So spendeten sonnenklar.TV Urlauber gemeinsam mit prominenten Botschaftern für die humanitäre Hilfsorganisation vergangenen Freitag, den 6. Dezember, insgesamt 185.000 Euro. Der Scheck wurde um 20.30 Uhr von der Verantwortlichen für soziales Engagement seitens sonnenklar.TV, Bianca Golenia, an den Marketingleiter von Handicap International, Thomas Schiffelmann, übergeben.

Ein Meet & Greet mit Ulrike Folkerts am „Tatort“-Set sowie mit sonnenklar.TV Stars wie Ulli Potofski und Harry Wijnvoord konnte ebenso über Charity-Auktionsportale versteigert werden wie ein Auftritt der Cheerleader des FC Bayern Basketball für ein Privatevent, ein Foto-Cover-Shooting für das mein.TV Magazin oder ein Medientraining mit Moderatorin Birgit Lechtermann. Gemeinsam mit „Lindenstraße“-Star und Handicap International Botschafterin Andrea Spatzek hat sie über die EAGLES Charity Golf Club-Aktivitäten eine Gesamtspende von 5.000 Euro für den Aktionstag generiert.

„Zum dritten Mal haben wir den ‚sonnenklar.TV Spendentag‘ für Handicap International gemacht und erneut konnte das Ergebnis des Vorjahres getoppt werden“, freut sich sonnenklar.TV-Geschäftsführer Andreas Lambeck. „Das spornt uns an, auch im nächsten Jahr wieder einen Live Spendentag zu veranstalten. Der größte Dank geht aber an unsere Zuschauer, die mit ihrer Buchung bei uns vergangenen Freitag benachteiligte Menschen in unseren Urlaubsländern weltweit unterstützt haben.“

„Wir sind überglücklich mit dem grandiosen Spendenergebnis, das die Summe im vergangenen Jahr erneut übertroffen hat. Beeindruckend, wie viele sonnenklar.TV-Zuschauer mit ihrer Reisebuchung oder Spende Solidarität für Menschen mit Behinderung in den Urlaubszielen demonstrieren. Gemeinsam können wir es so schaffen, dass auch in Entwicklungsländern Bedürftigen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird“, sagt Thomas Schiffelmann, Leiter Marketing von Handicap International.