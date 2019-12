Berlin (Partnermeldung) – Zur Verstärkung unseres Teams von Scholz & Friends Reputation suchen wir in Berlin einen CR Consultant (m/w/d) in Vollzeit – und einen echten Friend.

Scholz & Friends Reputation bietet Unternehmen umfassende strategische Beratung in der Positionierung zu Unternehmensverantwortung (CR/CSR) und Nachhaltigkeit an. Die Konzeption und Umsetzung von CR-Maßnahmen, Stakeholder-Management sowie Nachhaltigkeitskommunikation insbesondere in Form von CR-Reports und Nachhaltigkeitsmarketing ergänzen das Portfolio.

