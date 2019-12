Vorwurf: Zwangsarbeit in Shanghaier Gefängnis

Peking (AFP) – Die chinesische Regierung hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach ausländische Insassen eines Gefängnisses in Shanghai als Zwangsarbeiter in einer Fabrik zur Produktion von Weihnachtskarten eingesetzt werden. “Ich kann ihnen nach Abklärung mit den relevanten Abteilungen versichern, dass im Qingpu-Gefängnis in keinster Weise eine Zwangsarbeitssituation für ausländische Insassen besteht”, sagte Außenamtssprecher Geng Shuang am Montag in Peking. Die britische Supermarktkette Tesco hatte zuvor wegen Hinweisen auf Zwangsarbeit die Weihnachtskartenproduktion in der chinesischen Fabrik gestoppt.

Einem Bericht der “Sunday Times” zufolge hatte ein sechsjähriges britisches Mädchen eine von Tesco vertriebene Weihnachtskarte mit einem Hilferuf mutmaßlicher Zwangsarbeiter gefunden. “Wir sind ausländische Gefangene im chinesischen Gefängnis Qingpu in Shanghai”, soll in der Karte gestanden haben. Der Verfasser des Hilferufs bat demnach darum, den Journalisten Peter Humphrey zu kontaktieren.

Tesco zeigte sich nach dem Zeitungsbericht “schockiert” und kündigte am Sonntag den sofortigen Stopp der Kartenproduktion an.

Geng bezeichnete die Vorwürfe als “erfunden”. Dem Journalisten Humphrey warf er vor, sich eine “Posse” ausgedacht zu haben, um sich selbst “groß herauszubringen”. Humphrey war 2015 selbst für neun Monate im Qingpu-Gefängnis inhaftiert.

Humphrey schrieb in der “Sunday Times”, er sei wegen “erfundener Vorwürfe” und ohne Gerichtsverfahren in China inhaftiert gewesen. Er sei sich sicher, dass es sich bei den Verfassern des Hilferufs um ehemalige Mit-Insassen handele.

Nachdem ihn der Hilferuf erreicht habe, habe er Kontakt zu anderen Ex-Häftlingen aufgenommen, schrieb Humphrey. Einer von ihnen habe ihm berichtet, dass ausländische Insassen des Qingpu-Gefängnisses seit mindestens zwei Jahren zur Produktion von Tesco-Weihnachtskarten sowie ihrer Verpackung verpflichtet würden.

Bereits im Februar vergangenen Jahres hatte Humphrey in einem Beitrag für die “Financial Times” schwere Vorwürfe gegen das Gefängnis erhoben. Damals schrieb er, die Anstalt sei ein “Unternehmen”, das Produktionsarbeiten für Firmen übernehme. Die Haftbedingungen in seiner Zwölf-Mann-Zelle beschrieb er als katastrophal.

Von Helen Roxburgh

Auf seiner Website stellt sich das Qingpu-Gefängnis in Shanghai als moderne Haftanstalt dar – mit ansprechender Architektur und Bildungsangeboten für die internationalen Insassen. Doch ehemalige Häftlinge werfen der Gefängnisleitung vor, ausländische Insassen zur Zwangsarbeit in einer Fabrik zu verpflichten. Die britische Supermarktkette Tesco stoppte am Sonntag die Produktion von Weihnachtskarten in der chinesischen Fabrik, nachdem die “Sunday Times” über einen Hilferuf mutmaßlicher Insassen des Gefängnisses berichtet hatte.

Es war nicht das erste Mal, dass die Haftanstalt in die Schlagzeilen geriet. Der Verfasser des “Sunday-Times”-Artikels, der britische Journalist Peter Humphrey, beschrieb vergangenes Jahr bereits in der “Financial Times” die Zustände in dem Gefängnis als desaströs. Humphrey war 2015 selbst für neun Monate dort inhaftiert – auf der Basis “erfundener Vorwürfe” und ohne Gerichtsverfahren, wie er sagt.

In der “Financial Times” beschrieb Humphrey, wie er und zwölf weitere Insassen seiner Zelle auf stählernen Kojen schlafen mussten. Die Deckenbeleuchtung war demnach Tag und Nacht eingeschaltet, die vergitterten Fenster zu jeder Jahreszeit geöffnet. Die 5000 bis 6000 Insassen mussten laut Humphrey Hygieneprodukte und sonstige lebensnotwendige Produkte selbst erwerben.

Vor allem aber warf Humphrey dem Gefängnis schon damals erhebliche Menschenrechtsverstöße vor. Die Haftanstalt fungiere als “Unternehmen”, das Produktionsarbeiten für Firmen übernehme. Dafür werden laut Humphrey Insassen als Zwangsarbeiter eingesetzt. Diese Angaben macht auch ein weiterer ehemaliger Insasse, den Humphrey in seinem “Sunday Times”-Artikel zitiert. Dem Journalisten zufolge verdienen die Gefängnisarbeiter höchstens 120 Yuan (15 Euro) im Monat.

Ganz anders präsentiert sich das Gefängnis nach außen. Auf der Website der Haftanstalt war am Montag zu lesen, dass die Insassen aus 40 verschiedenen Ländern stammten, weshalb das Gefängnis eine “rechtmäßige Plattform für kulturellen Austausch” biete.

Der Website zufolge besteht das insgesamt 20 Quadratkilometer große Gefängnisgelände aus mehreren modernen Gebäuden. Bilder zeigen einen Bau mit gläserner Front vor einer grünen Rasenfläche und einem blauen Himmel. Den Insassen werde ein Bildungsprogramm in den Bereichen “Recht, Moral, Kultur” sowie in weiteren Kompetenzen angeboten. Neben 500 Polizisten arbeiten demnach auch 51 Psychotherapeuten in der Einrichtung.

Darüber hinaus hätten die Insassen Zugang zu einer “Vielzahl unbezahlbarer kultureller Relikte wie Skulpturen aus Bambus und Jade oder Stickereien”. Durch den Kontakt mit diesen Objekten solle die Gefühlswelt der Insassen stimuliert sowie ihr “Verhalten verbessert” werden, heißt es auf der Gefängnis-Website. Demnach sind einige Ex-Häftlinge zu “Meistern des Kunsthandwerks” ausgebildet worden.

Im Abgleich mit den Berichten der Ex-Häftlinge wirken die Angaben des Gefängnisses zynisch. Dem “Sunday Times”-Artikel zufolge produzieren ausländische Insassen des Quingpu-Gefängnisses seit mindestens zwei Jahren Weihnachtskarten, die von Tesco für wohltätige Zwecke vertrieben werden. Auch für die Verpackung der Karten werden die Gefangenen demnach herangezogen.

Eine Tesco-Sprecherin erklärte am Sonntag, das Unternehmen würde “niemals Gefangenenarbeit” in ihren Lieferketten akzeptieren. Der Einsatz von Gefängnisarbeit verstoße gegen die Unternehmensregeln.